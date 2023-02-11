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Вин Дизель рассказал, что началась работа над четвертой частью франшизы «Риддик». Новый фильм выйдет под названием «Риддик: Фурия».

Режиссерское место в кинокартине займет Дэвид Туи. Также он будет ответственным и за сценарий нового фильма.

Сам же Вин Дизель сыграет не только в главной роли, но и станет продюсером киноленты.

В соответствии с официальным описанием, фильм под названием «Риддик: Фурия» начнется с того, что главный герой попадет в свой родной мир. Однако там его не помнят и ему грозит уничтожение инопланетными хищниками. Персонаж на родной планете встретится с такими же межгалактическими путешественниками, как и он сам. Совместно с ними он начнет бой с опасными неприятелем.

Также стало известно, что Вин Дизель пригласил в следующую часть фильма «Форсаж» Роберта Дауни-младшего.

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