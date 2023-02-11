Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин в эфире телеканала «Звезда» заявил, что переговорный процесс между Украиной и Россией уже не один раз был прерван по инициативе Киева. Однако, как отметил Вершинин, в действительности такие решение принимаются в Вашингтоне.

Российский дипломат заявил, что решение по мирным переговорам принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе, поэтому решать данные вопрос необходимо именно там. Также Вершинин напомнил, что любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорным процессом. При этом он подчеркнул, что Россия уже давно дала понять, что она готова к переговорам, когда такой момент настанет.

Также Вершинин выразил свое мнение, что вероятность проведения нового раунда переговоров между Москвой и Киевом на основе реальной ситуации на фронте при действующем президенте США Джо Байдене возможна. Однако это, в первую очередь, зависит «мудрости» и «осмотрительности» как самого президента США, так и его окружения.