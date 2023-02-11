ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин в эфире телеканала «Звезда» заявил, что переговорный процесс между Украиной и Россией уже не один раз был прерван по инициативе Киева. Однако, как отметил Вершинин, в действительности такие решение принимаются в Вашингтоне.

Российский дипломат заявил, что решение по мирным переговорам принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе, поэтому решать данные вопрос необходимо именно там. Также Вершинин напомнил, что любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорным процессом. При этом он подчеркнул, что Россия уже давно дала понять, что она готова к переговорам, когда такой момент настанет.

Также Вершинин выразил свое мнение, что вероятность проведения нового раунда переговоров между Москвой и Киевом на основе реальной ситуации на фронте при действующем президенте США Джо Байдене возможна. Однако это, в первую очередь, зависит «мудрости» и «осмотрительности» как самого президента США, так и его окружения.

Вам может понравиться

Huanqiu: новая информация о подрыве «Северных потоков» заставит весь мир пересмотреть свои отношения с США

Как сообщает в своем материале ИА URA.RU, в китайской газете Huanqiu вышел материал на тему новой информации о подрыве газопроводов «Северных потоков». Китайский обозреватель издания пишет, что мир должен изменить

Аудитория Welt уверена, что в подрыве «Северных потоков» замешаны США

Читатели немецкого издания Die Welt активно принимают участие в комментировании материала американского журналиста Сеймура Херша, который провел журналистское расследование, касательно подрывов «Северных потоков». Он сообщил, что в этой диверсии не

BI: Турция готовится ввести в строй свой первый десантный авианосец

Турция начала приемочные испытания своего первого авианосного корабля «Анадолу», что является завершающим этапом для его полноценного ввода в состав своих ВМС. Об этом сообщает портал Business Insider (BI). Перевод основных