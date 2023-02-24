Власти Венгрии добиваются, чтобы западные санкции были сняты с девяти россиян, которые входят в крупное бизнес-сообщество. Об этом рассказал Петер Сийярто, возглавляющий МИД Венгрии, пишет РИА Новости.

С его слов, вопрос касается только бизнесменов, о которых в Будапешт поступили данные из стран Центральной Азии. По полученной информации, люди инвестируют в эти страны и это ответственные лица в бизнес-кругах. Власти азиатских стран не могут понять, почему из-за европейский санкций они должны прекратить работу с названными людьми.

Представитель МИД Венгрии заявил, что того, чтобы внести какого-то человека в санкционные списки, должны быть какие-то очень серьезные основания с юридической точки зрения.

Он отметил, что власти Будапешта пытались сделать все, чтобы убрать некоторых людей из санкционного списка. Но эта идея встретила серьезное сопротивление.