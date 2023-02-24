ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти Венгрии добиваются, чтобы западные санкции были сняты с девяти россиян, которые входят в крупное бизнес-сообщество. Об этом рассказал Петер Сийярто, возглавляющий МИД Венгрии, пишет РИА Новости.

С его слов, вопрос касается только бизнесменов, о которых в Будапешт поступили данные из стран Центральной Азии. По полученной информации, люди инвестируют в эти страны и это ответственные лица в бизнес-кругах. Власти азиатских стран не могут понять, почему из-за европейский санкций они должны прекратить работу с названными людьми.

Представитель МИД Венгрии заявил, что того, чтобы внести какого-то человека в санкционные списки, должны быть какие-то очень серьезные основания с юридической точки зрения.

Он отметил, что власти Будапешта пытались сделать все, чтобы убрать некоторых людей из санкционного списка. Но эта идея встретила серьезное сопротивление.

Вам может понравиться

ВКС России нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Харькове

Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар по объектам украинской армии, расположенным на территории Харькова и населенных пунктов Харьковской области. Как сообщают средства массовой информации Украины, на территории Харькова

Пленные военнослужащие ВСУ подали документы для получения российского гражданства

Как сообщают представители силовых ведомств ДНР, украинские военнопленные активно подают документы для оформления российского гражданства, чтобы в дальнейшем иметь возможность вступить в ряды формируемого на территории Донецкой Народной Республики батальона

Почему Россия приостановила участие в договоре ДСНВ-3

Во время своего выступления перед Федеральным собранием президент России объявил о приостановке участия в ДСНВ-3. Данный договор подразумевал взаимное сокращение ядерного оружия со стороны России и США. Президент РФ заявил,