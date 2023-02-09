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Силы коалиции ВС России продолжают вести наступательные действия в Артемовске (украинское название Бахмут) с трех сторон. На всех линиях соприкосновения проходят ожесточенные сражения. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Бойцы частной военной компании «Вагнер» рассказывают, что украинская сторона продолжает стягивать в направлении Артемовска все свои силы. Но это все равно не поможет им удержать Артемовск. По словам «музыкантов», на передней линии фронта все чаще можно встретить иностранных наемников. «Скоро они закончатся, и будет ещё проще», – отмечает один из российских бойцов. А вот украинских военнослужащих в городе осталось совсем немного. И те, которые там есть, уже потеряли веру в победу.

Как рассказал один из российских бойцов, противник активно минирует свои позиции, но это не останавливает продвижение подразделения группы «Вагнера». Полное освобождение Артемовска остается только лишь вопросом времени.

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