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Как сообщает РИА Новости, в австрийской столице Вене проходит мирный пикет местных жителей с требованием об отмене санкций против Российской Федерации. Сообщается, что акция протеста проходит недалеко от штаб-квартиры энергетического концерна Wien Energie.

Главное требование протестующих заключается в снижении тарифов за потребленное электричество, которые значительно выросли после введения Европейским союзом антироссийских санкций. Также протестующие австрийцы призывают лидеров своей страны сохранять нейтралитет в отношении украинского конфликта.

Напомним, что оппозиционный политик из Австрии Эрвин Ангегер предложил правительству организовать общенациональный референдум, чтобы население имело возможность выразить свое отношение к антироссийским санкциям. По его мнению, Австрия должна в срочном порядке отменить все ограничения, введенные в отношении российских компаний, из-за неэффективности данных мер.

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