Как сообщает РИА Новости, на прошедшем в Вашингтоне митинге против поддержки Украины прозвучали заявления о том, что Россия не является врагом для Соединенных Штатов Америки.

Сообщается, что в столице США прошла акция протеста, где митингующие высказались против продолжения реализации политики Белого дома по оказанию военной поддержки Украины. Митинг был организован бывшим конгрессменом Роном Полом и Либертарианской партией.

Бывшая помощника в сенате Тара Рид, ранее работавшая на действующего президента США Джо Байдена, заявила о том, что Китай и Российская Федерация не являются настоящими врагами США. Она уверена, что истинный враг США – это коррумпированный режим Джо Байдена и военно-промышленный комплекс, поддерживающий его администрацию.

Рид уверена, что после выхода США из Афганистана американский ВПК должен был найти себе новый рынок сбыта своей продукции, поэтому Джо Байден и решил поддерживать эскалацию конфликта на территории Украины. Рид уверена, что военную поддержку необходимо прекратить немедленно, чтобы положить конец эскалации украинского конфликта.