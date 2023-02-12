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Сотрудники правоохранительных органов в Турции начали работу по розыску лиц, которых обвиняют в некачественном возведении домов, обрушившихся в результате землетрясения. Об этом пишет турецкое информагентство Anadolu, ссылаясь на вице-президента Турции Фуата Октая.

С его слов, всего выявлен 131 подозреваемый в разрушении домов вследствие землетрясения. Одного уже задержали. А в отношении 113 человек приняты постановления об их аресте.

Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, заявил, что разрушения в стране в зоне землетрясения стали катастрофическими. При этом он дал обещание всем жителям зоны бедствия предоставить им новое жилье в течение года.

В стране приостановили очное обучение в университетах до лета. Студенческие общежития сейчас используют для размещения людей, которые пострадали от землетрясения.

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