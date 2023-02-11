Американские власти заявили, что у них нет данных о том, чей летательный аппарат они сбили около Аляски. Об этом рассказал Джон Кирби, координатор американского Совета нацбезопасности, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что военные США сбили около Аляски аэростат. В заявлении сказано, что сбитый летательный аппарат имел меньшие размеры, в сравнении со сбитым ранее китайским летательным аппаратом.

Новое устройство перемещалось на высоте около 12 тысяч метров, после нанесенного удара его элементы рухнули на морской лед. Власти США сообщили, что обломки сбитого летательного аппарат будут собраны для последующего изучения.

Кирби отметил, что правительство Вашингтона пока не может сказать, кому или какому государству принадлежал этот аэростат.