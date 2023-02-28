Американский генерал Бен Ходжес, который ранее командовал войсками США в Европе, призвал Украину захватить Крым раньше, чем Донбасс.

Он заявил, что пока российские ВС могут запускать с территории Крым беспилотные летательные аппараты или ракеты, Украина всегда будет в опасности и у нее не будет шансов на восстановление собственной экономики.

Со слов генерала США, власти Украины не смогут использовать порты в Одессе и Мариуполе, пока российский Черноморский флот в Крыму представляет для страны угрозу.

Вопреки заявлениям большинства политиков, Ходжес придерживается другого мнения и считает, что Украина может вернуть себе Крым. Для этого Киев необходимо снабдить ракетами большой дальности, а также взорвать все мосты, которые связывают Крым с Россией.