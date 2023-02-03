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Ларс Бернс, военный эксперт из Швеции, заявил, что странам НАТО не следует провоцировать Россию на прямое столкновение. Он считает, что если Москва будет понимать, что проигрывает в украинском конфликте, то может нанести ядерный удар.

Эксперт рассказал, что ни страны Евросоюза, ни Соединенные Штаты Америки не имеют вооружения, с помощью которого могли бы сбить гиперзвуковые российские ракеты, несущие ядерные снаряды.

Также он отметил, что если возникнет прямой военный конфликт между Россией и НАТО, то территория России пострадает меньше, поскольку у нее самая лучшая в мире система ПВО.

Бернс задается вопросом, зачем Запад играет с огнем. Он добавил, что не сомневается, если Россия окажется в безвыходном положении, она применит ядерное оружие.

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