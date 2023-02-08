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Как сообщают украинские паблики в социальных сетях, на территории авиационного завода, расположенного в городе Харьков, вспыхнул масштабный пожар сразу же после ракетного удара со стороны вооруженных сил Российской Федерации.

В украинских Телеграм-каналах появились первые кадры последствий ракетного удара по территории одного из цехов харьковского авиационного завода. Судя по опубликованным фотографиям, разрушения заводских помещений действительно масштабные. Также информацию о ракетном обстреле промышленного предприятия со стороны российской армии подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.

Российские военные корреспонденты уже предоставили информацию о том, что ракетный удар ВС РФ пришелся точно по цехам авиационного завода, где была налажена серийная сборка беспилотных летательных аппаратов для украинской армии. При этом, по словам военкоров, одна из российских ракет прилетела точно в склад с готовой продукцией предприятия.

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