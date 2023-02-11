Ожесточенные сражения продолжаются в окрестностях населенного пункта Угледар, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. В Сети появились новые кадры ударов по позициям вооруженных сил Украины из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

На опубликованных кадрах показан момент попадания нескольких снарядов из тяжелой огнеметной системы по позициям бойцов украинской армии, которые расположены в полуразрушенных зданиях. На кадрах можно различить падающие сверху снаряды, яркие вспышки взрывов и густые клубы серого дыма, скрывающие разрушенные дома.

Напомним, что тяжелая огнеметная система «Солнцепек» предназначается для уничтожения личного состава, зданий, фортификаций и легкой бронированной техники противника. Ликвидация целей противника происходит в результате взрыва термобарических или дымозажигательных боеприпасов калибра 220 миллиметров. Базируется ТОС-1А на платформе танка Т-72.