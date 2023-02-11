В сеть попала видеозапись, на кадрах которой показано, как российский батальон под названием «Спарта» оказывает противостояние боевикам ВСУ. Об этом пишет портал «Русская весна».

Сообщается, что российские военные благодаря применению дронов Mavic могут гораздо быстрее уничтожать противника. Артем Жога, командир батальона «Спарта», рассказал, что российским военными в ночное время суток приходится отлавливать украинских боевиков по всей территории села Первомайское.

На опубликованных кадрах видно, как дроны наносят точные удары по позициям неприятеля так, что у него не остается шансов на ответный огонь.

При этом вооруженные силы РФ показывают хорошие результаты. Специалисты американского Института изучения войны после анализа ситуации заявили, что Россия постепенно движется вперед, захватив инициативу.