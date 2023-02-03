Глава Республики Крым Сергей Аксенов опубликовал в своем Телеграм-канале несколько фотографий после своего посещения «зоны ответственности военнослужащих крымских подразделений вооруженных сил Российской Федерации» в зоне СВО.

В описании к опубликованным фотографиям, Аксенов сообщил, что по после общения с военнослужащими, которые находятся на переднем крае обороны, передает привет их родным и близким по их просьбе.

Также Аксенов отметил, что постоянно поддерживает личную связь с командирами подразделений российской армии из Республики Крым, чтобы быть в курсе потребностей бойцов в плане материально-технического снабжения на передовой.

Свой отчет о поездке Аксенов решил проиллюстрировать серией фотографий, на которых он, в окружении еще нескольких человек, идет по проселочной дороге с автоматом в руке. На следующих фотографиях Аксенов проверяет позиции бойцов российской армии, которые были оборудованы в лесопосадке.