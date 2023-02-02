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В социальных сетях начало распространяться видео с последствиями ракетного удара по аэродрому вооруженных сил Украины. На опубликованных кадрах можно увидеть поврежденные украинские военные самолеты МиГ-29 и Су-24.

Судя по масштабам разрушений, которые были продемонстрированы на опубликованных кадрах, можно сделать вывод, что из строя были выведены не только несколько украинских истребителей и бомбардировщиков, но также и сам аэродром. Автор ролика, также как место и время съемок остается неизвестным.

На опубликованных кадрах видно, как украинский солдат с синей опознавательной повязкой идет по территории аэродрома, где на стоянке находились украинские военные самолеты МиГ-29 и Су-24. Всего можно насчитать до трех поврежденных истребителя МиГ-29, а на их заднем плане еще несколько фронтовых бомбардировщиков Су-24 с отверстиями в фюзеляже от осколков.

Напомним, что всего с начала СВО украинская армия потеряла 381 военный самолет, 206 боевых вертолетов и около 3000 тысяч БПЛА.

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