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В социальных сетях появились фотографии макетов американской военной техники, которые ВСУ используют в зоне боевых действий. Речь идет о надувных реактивных системах HIMARS и гаубицах M777. Снимки были опубликованы в Телеграм-канале «Военный осведомитель».

По словам автора ТГ, для создания иллюзии настоящего пусковой установки бойцы ВСУ вокруг надувного макета разбросали мусор и остатки упаковок от снарядов. Также макеты противник маскирует ветками, чтобы во время разведки сложно было бы определить, настоящая ли это техника.

Отметим, что надувные макеты тяжелой бронетехники являются средством для ввода в заблуждения противника в зоне боевых действий. И такие средства уже придуманы были достаточно давно. Российская армия обладает целым инженерно-маскировочным полком, в распоряжении которого есть резиновые макеты боевых машин и установок.

Основная задача надувных макетов – заставить противника израсходовать боекомплект по ложной цели. Как теперь стало известно, ВСУ также используют подобного рода макеты, предоставленные им НАТО. Поэтому российской разведке придется быть предельно аккуратной и бдительной, чтобы суметь отличить истинные цели от фальшивых.

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