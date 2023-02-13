YEA2098, компания из России, выпустила необычную модель кроссовок. Обувь оснащена такими функциями, как вентиляция, обогрев и массаж стоп. Для управления ими используется смартфон.

Как и любой гаджет, кроссовки нужно заряжать. По заявлению разработчиков полного заряда аккумулятора будет достаточно на три дня активного использования кроссовок. На зарядку батареи уходит около двух часов.

Аккумулятор встроен в подошву кроссовок. Также они имеют модуль Bluetooth. В обувь встроена электрическая стелька для обогрева ног, вентиляторы, и мини-моторчики с вибрацией для масссирования стоп.

Позже разработчики планируют добавить опцию беспроводной зарядки.

Пока представлен единственный экземпляр умных кроссовок, но далее будет их серийный выпуск. Цена технологичной обуви составит около 50 тысяч рублей.