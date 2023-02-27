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Как сообщает в своем материале РИА Новости, группа химиков из МГУ создали новый катализатор неоднородного состава, который позволяет очищать автомобильное топливо от примесей серы. Авторы разработки сообщают об эффективности своего изобретения на уровне самых качественных аналогов иностранного производства. Результаты испытаний российского катализатора были опубликованы в ACS Omega.

Содержание серы в автомобильном топливе строго регулируется на законодательном уровне во всех странах мира из-за того, что при сгорании бензина примеси серы выделяют в атмосферу ядовитые летучие оксиды. Большие нефтеперерабатывающие заводы используют технологию гидроочистки нефтепродуктов, когда дизельное топливо или бензин подвергается обработке водородом. Метод эффективный, но дорогой и очень затратный. Поэтому небольшие заводы применяют метод очистки топлива при помощи катализаторов.

Сотрудники кафедры химии нефти и органического катализа химического факультета МГУ предложили создать катализатор из оксида титана, к поверхности которого химически «прикреплены» сульфогруппы, обработанные гептамолибдатом аммония. Эффективность работы нового российского катализатора была проверена лабораторными испытаниями.

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