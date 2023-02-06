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Маскировку, которая сделает бойцов невидимыми для тепловизоров, разрабатывают в России. В идеале, экипировка позволит солдату сливаться с местностью. Об этом РИА “Новости” рассказал руководитель компании “Кираса” (предприятия-разработчика экипировки) Владимир Кормушин.

Он уточнил, что эффект невидимости будет достигаться не за счёт каких-либо устройств, которые крепятся к броне и подавляют радиоэлектронное излучение. Речь идёт о специальных тканях, материалах и об особых красителях. При этом предполагается, что маскировка должна меняться автоматически, в зависимости от того, где и при какой погоде находится боец.

Точных сроков, когда такую экипировку планируется выпустить, пока нет. Сообщается лишь, что свои наработки компания “Кираса” готова представить для работы над российской экипировкой “Легионер”. Её опытный образец должен появиться в 2025 году.

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