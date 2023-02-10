Согласно сообщению РЕН ТВ, в Санкт-Петербурге задержан 44-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании 13-летней девочки, которая приходится ему падчерицей. Об этом стало известно 10 февраля.

Согласно данным журналистов, девочка подвергалась насилию со стороны отчима на протяжении нескольких месяцев. О том, что над ребенком происходит надругательство в собственной семье, узнала исполняющая обязанности директора школы, которую посещает девочка.

Как оказалось, мужчина насиловал свою падчерицу, начиная с лета 2022 года. При этом сообщается, что семья с виду казалась благополучной. Насильник задержан представителями правопорядка. На данный момент решается вопрос, касательно возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетнюю жительницу Ленинградской области на протяжении нескольких месяцев насиловал сосед по коммунальной квартире. Мать девочки, узнав, что над ее ребенком было совершено насилие, обратилась с заявлением в полицию.