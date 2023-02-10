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В молдавском Министерстве обороны проинформировали, что воздушное пространство страны было незаконно нарушено российской ракетой.

Также ранее каналы Телеграм опубликовали сообщения, где говорилось, что ракеты вооруженных сил России залетели в воздушное пространство Молдавии.

Российское Министерство обороны начало проверять данные о будто бы пролетевшей над Молдавией ракете.

На портале ведомства указывается, что есть данные о том, что ракета в 11:18 часов по московскому времени вошла в воздушное пространство Молдавии над территорией, расположенной в Приднестровском районе республики.

В оборонном ведомстве заявили, что на данный момент контролируют ситуацию и осуждают инцидент с вторжением в воздушное пространство Молдавии.

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