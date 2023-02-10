Утром 10 февраля в украинской столице прогремела серия мощных взрывов. Момент одного взрыва был запечатлен очевидцами произошедшего на видеозаписи. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале Klymenko Time. На видео слышен свист летящего снаряда, а затем раздается громкий взрыв.

О том, что в Киеве прогремело несколько взрывов, сообщила украинский депутат от партии «Слуга народа» Мария Мезенцева. Администрацией Киевской области подтверждена работа систем противовоздушной обороны. В официальном Телеграм-канале киевского ведомства опубликовано обращение к местному населению, в котором говориться, чтобы люди оставались в укрытиях и безопасных местах а также соблюдали информационную тишину.

Ранее сообщалось, что во всех областях Украины звучали сигналы воздушной тревоги в районе 8:30 утра по киевскому времени. Первые сирены были слышны в Киевской, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Волынской областях.