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Согласно данным Национального центра сейсмического мониторинга, в воскресенье 12 февраля на западе Грузии произошло два землетрясения с интервалом в 14 минут. Сообщается, что подземные толчки были замечены в 12:07 по местному времени. Эпицентром землетрясения стал населенный пункт Гоми, находящийся поблизости города Озургети. Магнитуда землетрясения составила 4.4 балла.

Второе землетрясение произошло в 12:21 по местному времени, через 14 минут после первых толчков, с магнитудой 3.3 балла. Землетрясение произошло в районе курортного поселка Бахмаро. Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока еще не известны. Отметим, что на западе Грузии вечером 11 февраля произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4.3 балла.

Напомним, что 6 февраля в юго-восточной части Турции произошло сильнейшее землетрясение, унесшее жизни десятков тысяч людей. Колебания земной поверхности были ощутимы во многих городах страны. Также подземные толчки были в Сирии, Ираке, Ливане и других странах.

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