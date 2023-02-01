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Правозащитники на Западе только совсем недавно начали замечать преступные действия, совершаемые украинскими вооруженными силами, но до сих пор не предпринимают никаких шагов. Об этом рассказала Светлана Журова, депутат Государственной думы РФ.

Журова отметила, что только сейчас западные правозащитники начали обращать какое-то внимание на военные преступления со стороны ВС Украины. Берут себе на заметку и больше ничего не делают. Она заявила, что Россия при этом собирает все доказательства совершенных преступлений ВСУ. Журова добавила, что все материалы есть у Следственного комитета РФ.

Ранее Аджаму Барака, американский правозащитник, заявил, что страны ЕС поняли, что их специально вовлекли в украинский конфликт. Также члены Совета при президенте России планировали созвать международную комиссию для расследования преступлений бойцами ВСУ.

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