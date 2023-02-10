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Недалеко от Артемовска в населенном пункте Часов Яр зафиксирована локация зарубежных наемных военнослужащих. Об этом рассказал Андрей Марочко, представитель Луганской республики, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что при проведении анализа мест расположения подразделений ВСУ выявлено, что в одном из зданий города Часов Яр находятся солдаты, которые переговариваются между собой на английском языке.

При этом на военных надета форма без опознавательных знаков какой-либо страны. Также у этих бойцов при себе западное оружие натовского образца, заявил Марочко.

Ранее Апты Алаудинов, командир подразделения «Ахмат», сообщил, что в ожесточенных боевых действиях, которые сейчас идут в Артемовске, на стороне украинских вооруженных сил воюет довольно большое число наемников, которые приехали с западных стран.

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