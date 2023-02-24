В Берлине анонсирована акция протеста и она может повлиять на политику германских властей, касающуюся поставок оружия в Киев. Об этом пишет портал Daily Mail.

Автор публикации Крис Джуэр указал, что инициаторами петиции, которая получила название «Манифест за мир», стали немецкая журналистка Алиса Шварцерс и депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Свои подписи в документе поставили полмиллиона людей.

Авторы протеста призывают правительство Германии отказаться от поставок вооружения и остановить военный конфликт.

Также Эллен Эн, главный редактор тв-канала WDR TV, сообщил, что общее число граждан, которые осуждают решение немецкого канцлера Олафа Шольца отправить боевые танки на Украину, серьезно увеличилось.