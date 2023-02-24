ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Берлине анонсирована акция протеста и она может повлиять на политику германских властей, касающуюся поставок оружия в Киев. Об этом пишет портал Daily Mail.

Автор публикации Крис Джуэр указал, что инициаторами петиции, которая получила название «Манифест за мир», стали немецкая журналистка Алиса Шварцерс и депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Свои подписи в документе поставили полмиллиона людей.

Авторы протеста призывают правительство Германии отказаться от поставок вооружения и остановить военный конфликт.

Также Эллен Эн, главный редактор тв-канала WDR TV, сообщил, что общее число граждан, которые осуждают решение немецкого канцлера Олафа Шольца отправить боевые танки на Украину, серьезно увеличилось.

Вам может понравиться

В Сети появилось видео с уничтожившей опорный пункт ВСУ российской МТ-ЛБ

Военнослужащие украинской армии опубликовали в социальной сети видео с уничтожением своего опорного пункта российским военным тягачом МТ-ЛБ, который был полностью начинен взрывчаткой. На опубликованных кадрах видно, как прямо на позиции

Al Mayadeen: победа России над Западом в украинском конфликте станет возможна из-за стратегического превосходства Москвы

Как отметил в своем материале обозреватель издания Al Mayadeen Ильяс Фархат, российский президент Владимир Путин смог использовать экономическое и стратегическое превосходство Москвы в борьбе с коллективным Западом. Главная ставка лидеров

RT опубликовали отрывок из дневника танкиста ВС РФ, принимающего участие в СВО с первых дней

Журналисты RT опубликовали записи из дневника российского танкиста, который впервые с начала спецоперации приехал навестить своих родных на новогодние праздники и передал им свои записи. Отрывок из дневника 26-летнего старшего