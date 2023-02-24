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Российские войска в результате слаженных действий смогли нанести поражающий удар по командному пункту ВСУ и складу с боеприпасами. Соответствующую информацию сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что потери с украинской стороны за минувшие сутки на донецком направлении составили 240 человек. В сообщении говориться, что подразделения Южной группировки войск нанесли комплексный удар по скоплению личного состава и боевой техники ВСУ по всей линии фронта.

В результате боевого столкновения противник был лишен 7 единиц бронированных машин, 2 танков, 6 автомобилей, противотанковой пушки Д-44, артиллерийские системы М777 американского производства и гаубиц Д-30 и Д-20. Также сообщалось о взятии российскими войсками населенного пункта Берховка в ДНР.

На Купянском направлении Западная группировка войск совместно с российской авиацией нанесла удар по личному составу и военной технике ВСУ в районе сел Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области.

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