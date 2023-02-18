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Британское Минобороны занимается курированием программы по производству беспилотников-камикадзе для нужд Украины. Об этом пишет американский ресурс The Drive, ссылаясь на английскую компанию QinetiQ, которая как раз участвует в созданной секретной программе.

По данным источника, под руководством оборонного ведомства Великобритании разработаны экспериментальные беспилотные летательные аппараты. Они уже прошли летные испытания. Далее часть из них будет передана Киеву. Известно, что одна из моделей дрона-камикадзе имеет треугольное крыло и напечатана с помощью 3D-принтера.

Беспилотники, созданные в Британии, способны противодействовать системам радиоэлектронной борьбы. Всего участниками программы стали пять компаний по разработке летательных средств.

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