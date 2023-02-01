Командование украинских ВС в боях за Артемовск (укр. Бахмут) «пустило на мясо» свои самые лучшие подразделения. Такие действия могут разрушить планы руководства киевского режима по наступлению, пишет SM-news.

Майкл Кофман, специалист арлингтонского исследовательского института, прокомментировал такую тактику ВСУ и заявил, что большие потери украинской армии указывают на то, что ранее Киев полагался на нацгвардию и другие формирования без профессиональной подготовки. Власти надеялись таким способом удержать оборону.

С его слов, на передовую отправляли пехоту высшего класса. Теперь у ВСУ больше нет нужного количества первоклассных солдат.

Кофман сделал вывод, что ВСУ пришлось торговать профессиональными бойцами, чтобы удержать Артемовск.