ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители Белого дома сделали заявление о том, что в небе над Канадой и Аляской были сбиты воздушные объекты, которые отличаются от сбитого ранее китайского аэростата. Данное сообщение было опубликовано агентством Reuters.

Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома заявил о том, что сбитые недавно над Аляской и Канадой объекты имеют значительно меньшие размеры в отличие от уничтоженного ранее аэростата КНР. Однако, по словам представителя СНБ, прежде чем обнародовать их характеристики, необходимо собрать полностью все упавшие обломки.

Напомним, что 11 февраля появилась информация о том, что в небе над Канадой был сбит неопознанный воздушный объект американским истребителем. Данную новость сообщил премьер министр Канады Джастин Трюдо. Сообщается, что происшествие с уничтожением неопознанного объекта в воздушном пространстве над Северной Америкой стало уже третьим по счету с начала этого месяца.

Вам может понравиться

В 19FortyFive указали, какие еще старые танки, кроме Leopard 1, НАТО может предложить Украине

1 АМХ-30B2 M60 Patton3 TR-854 Плюсы и минусы старых танков На фоне сообщений о готовящейся отправке странами НАТО даже ранее списанных «Леопардов-1» времен холодной войны, на Западе стали обсуждать возможности

После инцидента с аэростатом из КНР американские эксперты пришли в ужас от собственной отсталости

Как сообщает РИА Новости в своем материале, история с пролетом над территорией США китайского аэростата запустила очень опасные процессы американской внутриполитической борьбы. Как обычно ожесточенная борьба началась между республиканцами и

Украина попыталась атаковать Брянский аэропорт при помощи беспилотников

Военные Украины за последние два дня совершили вторую попытку атаки на Брянский аэропорт. Об этом сообщает канал Телеграм Mash. По данным источника, ВСУ запустили беспилотники, начиненные взрывчаткой, и направили их