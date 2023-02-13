Представители Белого дома сделали заявление о том, что в небе над Канадой и Аляской были сбиты воздушные объекты, которые отличаются от сбитого ранее китайского аэростата. Данное сообщение было опубликовано агентством Reuters.

Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома заявил о том, что сбитые недавно над Аляской и Канадой объекты имеют значительно меньшие размеры в отличие от уничтоженного ранее аэростата КНР. Однако, по словам представителя СНБ, прежде чем обнародовать их характеристики, необходимо собрать полностью все упавшие обломки.

Напомним, что 11 февраля появилась информация о том, что в небе над Канадой был сбит неопознанный воздушный объект американским истребителем. Данную новость сообщил премьер министр Канады Джастин Трюдо. Сообщается, что происшествие с уничтожением неопознанного объекта в воздушном пространстве над Северной Америкой стало уже третьим по счету с начала этого месяца.