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В Белом доме ожидают ужесточение вооруженного конфликта на территории Украины весной 2023 года. Об этом заявил Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности.

Кирби рассказал, что на данный момент российские военные набираются сил для того, чтобы снова пойти в наступление. Зимние месяцы они используют для того, чтобы провести доукомплектование, перевооружение, а также пополнить запасы.

Координатор США отметил, что Вашингтон ожидает, что по мере того, как погода будет улучшаться, боевые действия станут приобретать более ожесточенный характер.

Кирби отметил, что по этой причине Штаты и лидеры других западных стран оказывают активную военную помощь Киеву. Так украинцы будут иметь возможность подготовиться к наступлению, которое Россия готовит весной.

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