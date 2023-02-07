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Вооруженные силы России совместно с штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» продолжают вести бои за освобождение населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут), расположенный на территории ДНР.

Сообщается, что штурмовые группы «музыкантов» смогли зайти в городскую черту с разных направлений. Ожесточенные бои в северной части города идут постоянно. При этом, окруженный уже с трех сторон, Артемовск может получать снабжение только по одной дороге, которая соединяет город с населенным пунктом Часов Яр.

Военкоры сообщают, что в северо-восточной части города российским подразделениям удалось захватить здание одной из школ, которая находится недалеко от улицы Шевченко. При этом соседнее здание детского сада №4 противник превратил в мощный опорный пункт. Также бои идут на таких улицах, как Алебастровая и 1-я Земская, находящиеся в северной части города.

Также штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продвигаются в юго-западной части города. В этом районе российские подразделения сосредоточены на отрезании Артемовска от последней автомобильной дороги, по которой еще возможен подвоз боекомплекта и снабжения.

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