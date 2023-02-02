Западные лидеры допустили серьезный промах, когда не обратили внимания на слова российского президента Владимира Путина в его Мюнхенской речи. Об этом рассказал Джаред Петерсон, автор статьи в американском издании The American Thinker.

Обозреватель считает, что еще в 2007 году Владимир Путин в своей Мюнхенской речи дал понятный намек, что Украина – это опасная черта.

Петерсон заявил, что власти России никогда не потерпят соседскую страну, которая напичкана оружием США. Но несмотря на это, Вашингтон упорно продолжал не замечать прямых сигналов со стороны Кремля. А помощники Джо Байдена с самого первого дня его правления начали рассматривать Украину как будущего члена НАТО.

Эксперт сделал вывод, что украинский конфликт стал следствием скрытой и затяжной войны США против Москвы.