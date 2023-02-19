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Военные украинской армии массово оставляют свои позиции и сбегают с передовой линии фронта. Об этом рассказал Дуглас Макгрегор, который ранее занимал должность советника главы Пентагона.

Американский эксперт сообщил, что СБУ убивает и пытает бежавших солдат. Он отметил, что большая часть из них слишком молоды. Также представители киевского режима отлавливают их и везут обратно под огонь на передовую.

Ранее Макгрегор рассказал, что заявления представителей НАТО, о том, что в западных странах истощен арсенал оружия указывает на то, что украинским ВС придется отступать в боях с российской армией. Эксперт добавил, что у Украины мало боеприпасов, поэтому им придется отступать, в ином случае все будут убиты.

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