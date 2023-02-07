Американское издание The New York Times написало о том, что на территории Донбасса, которая находится под контролем властей Киева, стоят морги, переполненные убитыми солдатами вооруженных сил Украины.

В публикации говорится, что трупами забиты не только морги, но и прифронтовые госпитали. Именно там побывал корреспондент издания. Кроме этого, в госпитале было много раненых солдат, коридоры забиты носилками, а врачи проводят операции без перерыва.

Корреспондент поговорил с одним из хирургов, который сказал, что когда идет на смену, не знает, чем она завершится.

Указывается, что украинские войска несут огромные потери под Артемовском. Один из раненых заявил, что очень сложно идти в бой, когда у тебя 50 бойцов, а у противника – 300.