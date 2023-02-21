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Вооруженный конфликт на Украине продолжается уже год. И на протяжении этого времени центр европейского лидерства постепенно переходит в Восточную Европу, вероятнее всего, в сторону Польши. Об этом пишет издание Politico.

Автор публикации Челс Михта, офицер американской разведки, считает, что власти Польши оказались в самом центре усилий по созданию коалиции для оказания помощи Киеву в рамках НАТО. Именно это повлекло за собой недавнее увеличение поставок вооружения в Киев.

Отмечает обозреватель и давление Варшавы на Берлин в вопросе отправки боевых танков Leopard на Украину. Именно это стало доказательством политической победы Польши.

В публикации говорится, что коалиция по «Леопардам», сформированная Варшавой, уже вышла за границы Центральной Европы. В нее вошли Дания, Нидерланды, Норвегия и Финляндия, что может серьезно сместить центр тяжести НАТО.

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