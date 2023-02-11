На фоне сообщений о готовящейся отправке странами НАТО даже ранее списанных «Леопардов-1» времен холодной войны, на Западе стали обсуждать возможности поставок для Киева и других старых типов танков. В интернет-издании «1945» (19FortyFive) военный обозреватель Себастьен Роблин привел перечень таких вариантов. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Киев, радуясь одобрению поставок таких современных танков, как Leopard 2 и M1 Abrams, не забывает напоминать Западу о своем желании иметь «больше танков – любых, для создания их массы на линии фронта» против России.

Роблин указывает: если США и другие страны НАТО жертвуют Украине списанные ракеты HAWK и зенитные комплексы Gepard, речь также может идти об отправке и других вооружений – таких, как танки. По его оценке, ими вполне могут стать американские M60 Patton, французские AMX-30 или румынские TR-85.

АМХ-30B

40-тонный танк был изначально французским вариантом той же концепции, что и германский Leopard 1. Он имеет более высокую скорость пушки CN105 F1 и максимальную броню 80 мм. Французские AMX-30B2, специально оснащенные тепловизионными прицелами Castor и глушителями ракет, успешно сражались с иракскими войсками вместе с американскими десантниками во время войны в Персидском заливе 1991 года.

Большое количество AMX-30 было списано Францией (1100), Грецией (190) и Испанией (299) и отправлены в хранилища. Многие из этих машин могут быть вполне пригодны для повторной активации. За пределами НАТО многие страны (в том числе Босния, Чили, Хорватия и Саудовская Аравия) также хранят AMX-30. Кроме того, танковые подразделения на их основе могут быть удачно дополнены самоходными гаубицами AuF1, которые Франция постепенно выводит из эксплуатации; мобильными ЗРК АМХ-30Р с ракетами малой дальности Roland; и зенитно-артиллерийскими установками AMX-30 DCA – все они созданы на базе шасси и корпуса AMX-30.

M60 Patton

Этот танк считался в США наиболее мощным вплоть до появления первых «Абрамсов». С весом в 55 тонн он может похвастаться броней, эквивалентной 258 мм. Этого, разумеется, недостаточно против современных легких противотанковых средств, хотя некоторые M60 были оснащены панелями взрыво-реактивной брони, чтобы в какой-то мере уменьшить уязвимость. Так, совсем недавно турецкие М60 понесли большие потери от боевиков-курдов и союзных им группировок.

Хотя в самих США не осталось много M60, кроме тех, которые используются для музейных экспозиций и в качестве мишеней для стрельб, тысячи этих машин все еще остаются на вооружении по всему миру, в том числе в Египте (2300, половина на хранении); Саудовской Аравии (1300); Турции (более 1500, включая модернизированные М60Т); Марокко (535). Кроме того, не далее, чем за последнее десятилетие, вывели из эксплуатации крупные парки M60 Греция (669), Испания (400), Италия (300) и Португалия (96).

Наиболее распространенными вариантами являются M60A1 (используемый ранее Корпусом морской пехоты США) и M60A3 (используемый армией), оба из которых выпускались в подвариантах с пассивными тепловизионными прицелами. Для многих M60 также были реализованы несколько пакетов «продления срока службы», в которых устанавливалась более мощная 120-мм пушка (как на танках Abrams), более современные прицелы и системы управления огнем.

TR-85

Румыния в целом избегала крупных поставок оружия соседней Украине, за исключением передачи 28 танков Т-72 (причем только пять из них находились в рабочем состоянии). Тем не менее, Бухарест в настоящее время планирует начать списание своего парка из 249 танков TR-85 и 54 TR-85M1, заменяя их на Leopard 2 или Abrams. Это может создать возможность пожертвовать идущие на списание танки Киеву.

Румынские TR-85 сочетают в себе удлиненный корпус советского танка Т-55 1950-х годов с более новой башней и силовым агрегатом мощностью 800 лошадиных сил – примерным подобием мотора Leopard 1. Однако его орудие калибра 100 мм вряд ли сможет пробить стандартную броню любого российского танка.

Версия TR-85M1 Bizonul – это модернизация до стандартов НАТО, с системой управления огнем Cyclops-M, пассивными тепловизионными прицелами и электрической стабилизацией орудия, модификацией противоминной защиты. Разнесенная дополнительная броня позволяет его башне иметь относительно высокий эквивалент бронирования в 580-мм RHA.

Плюсы и минусы старых танков

Старые западные танки в принципе не могут сравниться со стандартными российскими танками Т-72Б по бронированию и огневой мощи, указывает Роблин. В Украине они будут уязвимы даже для легкого противотанкового оружия. Более современные их них могут, в лучшем случае, полагаться на свои пассивные тепловизионные прицелы и усовершенствованные системы управления огнем, чтобы проводить атаки в стиле «бей-и-убегай» – но и это предпочтительно делать лишь под прикрытием пехоты.

Аналитик по вопросам обороны Крейг Хупер утверждает, что такие машины можно считать более полезными в качестве оборонительных танков – они могут проводить засады и контратаки на короткие дистанции более эффективно, чем операции штурма и прорыва. Поддержка пехоты также остается потенциально важной ролью для этих танков, учитывая, что украинские легкие моторизованные бригады имеют для этого обычно очень мало танковых сил.

Главный из минусов – вводить и поддерживать в вооруженных силах Украины еще больше разных типов бронетехники нецелесообразно. ВСУ и без того уже эксплуатируют чрезмерно разнообразную мешанину из бронетранспортеров и артиллерии, предоставленную западными донорами, а каждый новый тип транспортных средств требует ремонтных баз и каналов снабжения запчастями, а также новых обученных кадров для экипажей и обслуживающего персонала.

Помимо этого (и даже не считая пониженных боевых характеристик), старые танки обычно требуют много больше ремонта, чтобы оставаться полезными. Это снижает их экономическую привлекательность, хотя стоит помнить, что совершенно новые западные танки стоят 8 миллионов долларов и более.