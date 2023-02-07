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В СМИ попали данные о том, что Владимир Зеленский, президент Украины, на фоне угрозы для его жизни, планирует поехать в Брюссель. Однако эта информация привела к тому, что лидеры Евросоюза поссорились.

Ранее стало известно, что лидер Украины поедет в Брюссель, чтобы провести встречи с европейскими лидерами, и позже принять участие в выступлении перед Европарламент на сессии, которая пройдет вне очереди.

До этого Зеленский уезжал из своей страны только один раз, когда летал в Вашингтон. При этом организация встречи проводилась с максимальной секретностью, однако журналисты днем ранее все равно узнали некоторые детали.

Теперь же раскрылась информация относительно поездки Зеленского в Брюссель. Евросовет обвинил в утечке Европарламент.

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