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В районе города Артемовск (украинское наименование Бахмут) артиллеристы российской армии наносят удары по противнику каждый день без перерыва.

Отслеживанием передвижения украинских ВС занимаются операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов. После получения точных координат передают их артиллерийским расчетам.

Далее артиллеристы точными ударами из гаубиц бьют по живой силе неприятеля.

Благодаря каждодневной поддержке со стороны артиллерии штурмовики частной военной компании «Вагнер» успешно идут вперед в Артемовске, вытесняют боевиков ВСУ с занятых позиций и выходят на новые рубежи.

Напомним, что российская армия продолжает специальную военную операцию на территории Украины с февраля 2022 года.

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