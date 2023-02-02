Военнослужащий Украины, рассказал о своих эмоциях в период наступления российских вооруженных сил в ходе спецоперации. Солдат по имени Андрей в ходе интервью для CNN отметил, что ему пришлось сложно.

Бойцу повезло и он остался живым, при этом многие его сослуживцы оказались убитыми. Мужчина рассказал, что российские войска наступали в течение примерно 10 часов и ему казалось, что он находится в фильме ужасов. Он добавил, что военные российской армии не погибали от украинских пуль, они непрерывно наступали и наступали.

Андрей указал, что ему повезло в том, что он выжил. Российские военные в итоге остановили свою атаку. Но он больше не хотел бы оказаться в таком ужасе.

Военные российской армии начали специальную военную операцию на территории Украины в феврале 2022 года.