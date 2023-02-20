Солдат ВСУ, который был взят в плен российскими военными под Авдеевкой, рассказал, как в рядах украинской армии работают офицеры из Канады и Британии, сообщает РИА Новости.

Военнопленный уточнил, что впервые увидел иностранных военных под Херсоном. Их сопровождали инженеры и работали зарубежные офицеры только с солдатами морской пехоты.

На территории Авдеевки солдат ВСУ иностранных военных уже не видел, так как после недолго нахождения на передовой он оказался ранен и взят в плен.

Военнопленный рассказал, что в тех условиях, где находились военные НАТО, обучать личный состав было невозможно, поэтому иностранные офицеры не проводили инструктаж, а вели бои. Он видел, как военные НАТО стреляли из пулеметов и ПТРК Javelin.