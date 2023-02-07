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Журналист «Свободной прессы» Александр Ситников опубликовал информацию, в которой высказался по поводу репортажа журналиста американского издания Washington Post. Статья иностранного репортера была посвящена штурму Угледара, в которой он опубликовал интервью одного из украинских бойцов с позывным «Диканька». Украинец сообщил, что военнослужащие ВСУ очень рады встретиться с морскими пехотинцами ВС России.

Несколько украинских средств массовой информации написало, что «Диканька» является артистом киевского театра, который неоднократно участвовал в шоу «95 квартал». Однако приводится полностью противоположное мнение пулеметчика по имени Андрей, который отметил, что на данном участке фронта украинские военнослужащие могут только лишь держать защиту. А для большего у них просто нет ни сил, ни возможностей.

Также опубликованы заявления польского военного эксперта Кондрата Музыки, который предсказал потерю Угледара для Киева. В свою очередь, киевский режим всеми силами старается показать общественности, что потеря этого населенного пункта не является «большим проигрышем».

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