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Беспилотник, принадлежащий вооруженным силам Украины, залетел на приграничную зону. Он долетел до Суджанского района Курской области и начал атаковать куст.

Авторы канала Телеграм Shot пишут, что военные РФ при патрулировании обратили внимание на дрон, который двигался по непонятной траектории. Он делал рывки и летел из стороны в сторону. Через несколько минут услышали взрыв.

Российские военнослужащие, прибывшие на место удара, обнаружили, что украинский дрон сбросил снаряд на куст. Рядом не было никаких военных или гражданских объектов.

К сообщению прикреплены снимки, на которых показаны части упавшего боеприпаса. По информации источника, это снаряд ПТРК «Корсар». Предполагается, что украинцы не могут применять такие снаряды в боях, поэтому используют их для совершения диверсий при помощи беспилотников.

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