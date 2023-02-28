В ночь на 28 февраля два российских региона подверглись атакам со стороны Украины. Об этом рассказала Елена Афонина, ведущая тв-канала Царьград.

Украинцы запустили беспилотники по объектам на территории Адыгеи и Краснодарского края. Минобороны РФ сообщило, что вражеские дроны были нейтрализованы при помощи средств радиолокационной борьбы.

Сообщил о падении беспилотника и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он рассказал, что дрон упал в лесном массиве около деревни Губастово, именно там расположена одна из станций Газпрома. Инфраструктура не повреждена, пострадавших нет.

Также 28 февраля был закрыт питерский аэропорт Пулково. В сообщениях, которые начали поступать, говорилось о неизвестном объекте в небе. Однако позже Минобороны заявило, что закрытие аэропорта произошло по причине военных учений.

Андрей Пинчук, министр госбезопасности ДНР, рассказал, что Украина начала комплексную атаку на российские регионы. Все последние запуски беспилотников он назвал своеобразным «приветом» от спецслужб Украины российской разведке.