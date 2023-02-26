Как сообщает РИА Новости, специальные подразделения ВСУ в Бахмуте (прежнее название Артемовск) действуют далеко от линии соприкосновения. Об этом изданию рассказали бойцы ЧВК «Вагнер».

На линии боевого соприкосновения нет специальных и других подготовленных подразделений ВСУ. Они находятся вдалеке от зоны боевых действий, отметили «музыканты». По их словам, основные задачи, которые выполняют украинские специальные подразделения, – выдвижение на позиции ВСУ в случае активной атаки с российской стороны.

Бойцы группы «Вагнера» отмечают, что на передовую украинское командование бросает мобилизованных военнослужащих, не имеющих годной военной подготовки. По их словам, командиры «затыкают» дыры на линии фронта новобранцами. Однако они не могут долго продержатся в зоне боевых действий из-за отсутствия боевого опыта.

Ранее сообщалось, что «музыканты» уже практически дошли до центра города Артемовск. По имеющейся информации, им осталось около 2 километров, чтобы занять позиции в центральной части населенного пункта. Российские бойцы отмечают, что бои в Артемовске идут очень ожесточенные.