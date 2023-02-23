Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах, которые прогремели в Киеве и Одессе.

На опубликованных фотоснимках видно, что в самом центре Одессы сразу после взрыва в небо поднялись столбы густого черного дыма, об этом пишет ТГ-канал Klymenko Time. Сообщается, что о причинах взрывов информация пока отсутствует. При этом источник уточняет, что вероятно между взрывом и пожаром связи нет.

Перед этим воздушной тревоги в городе не было, никаких комментариев и предупреждений от городских властей не поступало.

Также украинский ресурс «Страна» написал о том, что взрывы произошли в Киеве и Киевской области, везде звучат сигналы воздушной тревоги. По данным СМИ, предположительно там работает система противовоздушной обороны.