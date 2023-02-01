Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Московский Комсомолец», мобилизация на территории Украины в самом разгаре. Причем украинский президент уже заявил, что необходимо набрать не менее 300 тысяч человек к весне 2023 года. При этом спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что ему неизвестно ни одного случая мобилизации сына народного депутата.

Отмечается, что свою семью Руслан Стефанчук вывез на территорию Польши на второй день конфликта. А украинский президент отправил свою семью в Англию еще до начала спецоперации на территории Украины. Однако дети Зеленского и Стефанчука еще не достигли призывного возраста, чего нельзя сказать о сыне главы СНБО Алексея Данилова.

Именно Данилов назвал многочисленные видеоролики с неправомерными действиями украинских работников военкоматов российской пропагандой и фейками. По его словам, перед украинскими военкоматами выстраиваются очереди из мужчины призывного возраста, которые желают вступить в ряды ВСУ. Однако его собственный сын Максим в это время выкладывает фотографии из бассейна собственного дома в Майами.

Вам может понравиться

В Монголии заявили о негативном влиянии антироссийских санкций на страну

Санкции, которые были введены против России, плохо сказались на экономике Монголии. Об этом заявил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, занимающий пост премьер-министра страны, сообщает РИА Новости. Чиновник отметил, что ограничения можно сопоставить с

В битве за Артемовск командование ВСУ «пустило на мясо» самые качественные войска

Командование украинских ВС в боях за Артемовск (укр. Бахмут) «пустило на мясо» свои самые лучшие подразделения. Такие действия могут разрушить планы руководства киевского режима по наступлению, пишет SM-news. Майкл Кофман,

Политолог анонсировал сенсационные заявления Путина о спецоперации в послании

Сергей Марков, политолог, прокомментировал новость о том, что Владимир Путин в 20-х числах февраля может обратиться с посланием к Федеральному Собранию. Эксперт уверен, что в этом послании президент страны сделает