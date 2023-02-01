Как сообщает «Московский Комсомолец», мобилизация на территории Украины в самом разгаре. Причем украинский президент уже заявил, что необходимо набрать не менее 300 тысяч человек к весне 2023 года. При этом спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что ему неизвестно ни одного случая мобилизации сына народного депутата.

Отмечается, что свою семью Руслан Стефанчук вывез на территорию Польши на второй день конфликта. А украинский президент отправил свою семью в Англию еще до начала спецоперации на территории Украины. Однако дети Зеленского и Стефанчука еще не достигли призывного возраста, чего нельзя сказать о сыне главы СНБО Алексея Данилова.

Именно Данилов назвал многочисленные видеоролики с неправомерными действиями украинских работников военкоматов российской пропагандой и фейками. По его словам, перед украинскими военкоматами выстраиваются очереди из мужчины призывного возраста, которые желают вступить в ряды ВСУ. Однако его собственный сын Максим в это время выкладывает фотографии из бассейна собственного дома в Майами.