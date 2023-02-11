Во время своего отступления вооруженные силы Украины взорвали автомобильный мост, ведущий через канал Северский Донец-Донбасс по направлению автомобильного пути Бахмут-Константиновка. Из-за подрыва моста движение по данной дороге больше невозможно.

Стоит отметить, что данная автомобильная дорога была под огневым контролем вооруженных сил России. И так как украинские военные больше не могли использовать этот путь в своих целях, то решили его повредить. По-видимому, генштаб вооруженных сил Украины принял решение об отводе войск.

Для осуществления снабжения украинской группировки в Артемовске (Бахмуте) остается еще два пути: дорога из Славянска и путь из Часова Яра. Но движение ВСУ на обоих участках затруднено, так как они простреливаются артиллерией ВС России.

Напомним, что российская армия продолжает ведение специальной военной операции на Украине в целях защиты мирного населения Донбасса от неправомерных действия киевского режима.