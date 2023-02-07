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Украинские боевики в Мариуполе в ходе боевых действий закладывали бомбы в трамваи. Из-за этого практически весь транспорт оказался в разрушенном состоянии. Кадры поврежденных трамваев выложили «Известия».

В разрушенном депо ведут работу саперы, которые движутся строго по трамвайным путям, так как на рельсах все еще обнаруживаются мины, заложенные националистами киевского режима.

Сапер с позывным Балу рассказал, что проверяет транспортные пути и сам транспорт на растяжки и наличие заложенных снарядов. Проверку проходит весь пол, потолок, а также уровень окон в трамваях. Ему и его коллегами приходилось находить снаряды разного типа, в том числе и самодельные взрывные устройства.

Всего саперам нужно проверить около 25 километров трамвайных путей, половина работы уже сделана.

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