Украинские боевики в Мариуполе в ходе боевых действий закладывали бомбы в трамваи. Из-за этого практически весь транспорт оказался в разрушенном состоянии. Кадры поврежденных трамваев выложили «Известия».

В разрушенном депо ведут работу саперы, которые движутся строго по трамвайным путям, так как на рельсах все еще обнаруживаются мины, заложенные националистами киевского режима.

Сапер с позывным Балу рассказал, что проверяет транспортные пути и сам транспорт на растяжки и наличие заложенных снарядов. Проверку проходит весь пол, потолок, а также уровень окон в трамваях. Ему и его коллегами приходилось находить снаряды разного типа, в том числе и самодельные взрывные устройства.

Всего саперам нужно проверить около 25 километров трамвайных путей, половина работы уже сделана.