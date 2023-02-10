Российские военные перешли в наступление и перехватили инициативу у украинских ВС, которые еще в начале месяца атаковали позиции в северной части ЛНР. Об этом пишет издание «Свободная Пресса».

Военный корреспондент Константин Ольшанский рассказал, что темпы российской операции около линии Сватово-Кременная значительно ускорились, при этом оборонительные рубежи ВСУ серьезно смяты.

Ослабленные силы ВСУ больше всего боялись наступления со стороны российских ВС, теперь же оно началось с запада Луганской республики. Главная задача российской армии неизменна – она должна взять под полный контроль регионы ЛНР, а затем и Донецкой республики.

Ранее Подоляк, советник главы ОП Украины, также заявил, что Россия уже начала наступление.